FERRARI: UTILE ADJUSTED DI 260MLN EURO (+43%) IN I SEM., RICAVI +17%

2 agosto 2017- 16:21

Milano, 2 ago. (AdnKronos) - Ferrari archivia i primi sei mesi dell'anno con un utile netto adjusted in aumento del 43% a 260 milioni di euro. I ricavi netti sono aumentati a 1,74 mld di euro +17%. Nel secondo trimestre le consegne totali sono state pari a 2.332 unità, in aumento di 118 unità (+5,3%). I ricavi netti sono cresciuti a 920 milioni, in aumento del 13,5% (+12,8% a cambi costanti); l'Ebitda adjusted è risultato pari a 270 milioni, mentre l'Ebit adjusted pari a 202 milioni. L'utile netto adjusted del secondo trimestre è in aumento del 30% a 136 milioni. L'indebitamento industriale netto è sceso a 627 milioni dal 31 dicembre 2016. Confermato l'outlook per il 2017: il Gruppo do Maranello stima consegne pari a circa 8.400 unità, incluse le supercar; ricavi netti superiori a 3,3 miliardi; un Adjusted Ebitda superiore a 950 milioni; un indebitamento industriale netto di circa 500 milioni, inclusa una distribuzione ai possessori di azioni ordinarie ed esclusi potenziali riacquisti di azioni.