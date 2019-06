3 giugno 2019- 16:09 Ferrero: in Francia sesto giorno di sciopero nel più grande sito di Nutella

Parigi, 3 giu. (AdnKronos) - Sesto giorno di sciopero allo stabilimento Ferrero di Villers-Ecalles, il più grande stabilimento al mondo di Nutella e Kinder Bueno, situato a 150 chilometri a Nord est di Parigi. Alcuni operai bloccano l'ingresso della fabbrica perché richiedono un aumento significativo e investimenti. Nel corso delle trattative la direzione del gruppo aveva proposto un aumento di 40 euro lordi per tutti che è stato giudicato insufficiente dagli scioperanti e dal sindacato Force Ouvriere. I rappresentanti del personale chiedono un aumento del 4,5% e un premio di 900 euro.Secondo quanto riferisce 'France 3 Normandie' la direzione si dice pronta a trattare ma rifiuta il blocco dello stabilimento. La condizione per una ripresa del dialogo è la fine della protesta. L'azienda vuole fare rispettare una decisione di giustizia che prevede di sbloccare l'accesso alla fabbrica e questa mattina un ufficiale giudiziario e alcuni membri delle direzione sono andati a prendere i nomi dei 20 dipendenti che bloccavano l'accesso alla fabbrica. Un atteggiamento dell'azienda che ha provocato l'ira dei sindacati che, secondo quanto riferisce una sindacalista alla tv locale francese, non ha intenzione di ottemperare.