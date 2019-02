20 febbraio 2019- 12:59 Ferrero, nel 2018 fatturato in crescita

Torino, 20 feb. - (AdnKronos) - Ha registrato un fatturato superiore ai 10,7 mld di euro il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 agosto 2018 del Gruppo Ferrero. L’incremento rispetto all’anno precedente e’ stato del 2,1%. Il bilancio e’ stato approvato da Ferrero International S.A., società capogruppo del Gruppo Ferrero di cui Giovanni Ferrero è presidente esecutivo e Lapo Civiletti ceo.Le vendite di prodotti finiti sono aumentate del 3,5% (6,8% a tassi costanti) trainate dai mercati di Germania, Francia, Italia, Polonia, Uk e Usa. A trainare le vendite, sono stati principalmente Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Joy, Kinder Bueno e Kinder Cioccolato. L’organico medio del Gruppo nel 2017/2018 è stato di 31.748 unità, in aumento rispetto ai 30.305 dipendenti nel 2016/2017. Al 31 agosto 2018 ammontava a 35.146 dipendenti, in aumento rispetto ai 34.543 al 31 agosto 2017.Il Gruppo, si legge in una nota, "nonostante le incertezze globali, le sfide e i trend del settore industriale, è stato in grado di consolidare e confermare la propria performance durante il 2017/2018 ed ha continuato a sostenere gli investimenti nei suoi marchi iconici, mantenendo un alto livello di reddito operativo e rafforzando contestualmente le attività interne di r&d". In particolare, prosegue la nota, "ha sostenuto la propria strategia di sviluppo tecnologico attraverso l'espansione della propria capacità produttiva, con investimenti totali di 673 mln di euro, la parte più significativa dei quali è stata focalizzata su immobili, impianti e macchinari (596 mln di euro) principalmente in Italia, Germania, Canada, Polonia, e Belgio. Continuano, inoltre, gli investimenti in Lussemburgo, dove è in corso la costruzione di un nuovo edificio che fungerà da headquater" Alla chiusura dell’esercizio 2018, il Gruppo era costituito da 94 società consolidate a livello mondiale e 25 stabilimenti produttivi. I prodotti del Gruppo Ferrero sono presenti direttamente, o tramite distributori autorizzati, in oltre 170 paesi.