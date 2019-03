8 marzo 2019- 11:42 Ferrero prima al mondo per reputazione

Torino, 7 nov. - (AdnKronos) - Ferrero, storica multinazionale dolciaria di Alba, con il 19° posto assoluto, si conferma l’azienda italiana più reputata al mondo e la prima, a livello globale, nel settore alimentare. È quanto emerge dall’attesa Global RepTrak 100 del 2019, la classifica annuale delle aziende più reputate al mondo, stilata da Reputation Institute, società attiva nella misurazione e gestione della reputazione aziendale. Dall'indagine, emerge, poi che sono 5 le aziende italiane ambasciatori della reputazione dell’Italia nel mondo. Con Ferrero anche Pirelli, Giorgio Armani, Barilla e Lavazza. Il modello RepTrak del Reputation Institute misura la percezione del general public in relazione alle principali aziende del mondo in sette dimensioni razionali che rappresentano la chiave per la valutazione della reputazione: prodotti e servizi, innovazione, ambiente di lavoro, governance, responsabilità sociale e ambientale, leadership e performance.L’analisi effettuata si basa su oltre 170.000 dati raccolti nel primo trimestre 2017 in 15 Paesi, tra cui Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Messico, Russia, Corea del Sud, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.