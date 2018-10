24 ottobre 2018- 20:04 Ferretti Group: accordo con Rdif per jv su tecnologie nautiche in Russia

Roma, (AdnKronos) - Il Russian Direct Investment Fund (Rdif), il fondo sovrano della Russia, e Ferretti Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di navi, hanno stretto un accordo di collaborazione per l’implementazione di progetti di investimento in Russia. L’impegno congiunto, si legge in una nota, sarà rivolto all’attività di ricerca e sviluppo relativa alla fibra di carbonio e a materiali compositi avanzati. L'accordo è stato firmato oggi alla presenza del Presidente russo Vladimir Putin e del Primo Ministro italiano Giuseppe Conte.Rdif e Ferretti Group intendono costituire una joint venture per localizzare in Russia la produzione di imbarcazioni specializzate, realizzate con scafi prodotti con materiali compositi, acciaio o alluminio. Si tratta di imbarcazioni utilizzate per operazioni di ricerca e soccorso, pattugliamento, ispezioni epidemiologiche sanitarie, lotta alla criminalità e al terrorismo."Siamo lieti di collaborare - sottolinea il Ceo di Rdif, Kirill Dmitriev- con un leader globale del settore della nautica come Ferretti Group; i nostri sforzi congiunti contribuiranno alla localizzazione in Russia non solo di tecnologie di produzione avanzate, ma anche di competenze di ricerca di alto livello. Grazie all'esperienza delle istituzioni scientifiche e ingegneristiche russe, abbiamo l'opportunità di dare vita a un progetto di prim’ordine nel Paese, che possa essere integrato sul mercato a livello globale. Il rinnovo della flotta di imbarcazioni specializzate e da diporto in Russia migliorerà significativamente anche la sicurezza delle acque e delle zone costiere".