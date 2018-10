24 ottobre 2018- 20:04 Ferretti Group: accordo con Rdif per jv su tecnologie nautiche in Russia (2)

(AdnKronos) - Questo accordo, sottolinea l'ad di Ferretti Group, Alberto Galassi, "rappresenta un importante traguardo per il Gruppo Ferretti. La collaborazione con il Russian Direct Investment Fund creerà una potente sinergia tra le competenze scientifiche e ingegneristiche russe e l'esperienza pluriennale di Ferretti Group nel settore nautico con oltre 10.000 imbarcazioni costruite in oltre 175 anni di attività. Confidiamo che questa unione, finanziariamente solida ed efficiente dal punto di vista operativo, ci renderà in grado di competere con successo in mercati altamente selettivi come la nautica da diporto e, ancor più, nel settore delle navi per la sicurezza e la difesa". Questa joint venture, aggiunge, "ci darà la forza di implementare la nostra offerta con prodotti tecnologici all'avanguardia. Siamo orgogliosi della fiducia che Rdif ha riposto nel Gruppo Ferretti e dell'attenzione che il governo russo e italiano hanno dedicato a questa collaborazione di portata mondiale".