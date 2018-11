5 novembre 2018- 12:27 Ferretti Group: porta nautica Made in Italy in Cina (2)

(AdnKronos) - “Essere gli unici o i primi nel fare le cose è ormai, per Ferretti Group, una piacevole consuetudine. Per questo siamo grati a Weichai di averci voluto accanto a loro, come unico costruttore di yacht di lusso, in questo importante appuntamento.” ha commentato Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group. “L’Oriente - aggiunge Galassi - è un mercato in fermento e ricco di opportunità grazie all’aumento del reddito pro capite e alla straordinaria crescita dei consumi cinesi. Siamo immensamente felici di essere in posizione privilegiata nella sfida per la conquista di uno dei mercati potenzialmente più ampi al mondo”.