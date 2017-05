FERROVIE: 8 MLN PER MIGLIORARE ACCESSIBILITà STAZIONE MANTOVA, LAVORI AL VIA

4 maggio 2017- 10:12

Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Al via i lavori di risistemazione della stazione ferroviaria di Mantova. Lo annuncia Rfi, precisando che l'investimento è pari a 8 milioni di euro e la conclusione degli interventi dovrebbe avvenire entro ottobre 2017.L'intervento prenderà il via nei prossimi giorni e consentirà l’eliminazione delle barriere architettoniche, con l'installazione di tre ascensori, uno su ciascun marciapiede, in sostituzione degli attuali elevatori e l'innalzamento a 55 centimetri di tutte le banchine sul modello europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per facilitare l’accesso ai treni e montati percorsi tattili per non vedenti. Inoltre, saranno riqualificati gli spazi dedicati ai viaggiatori con nuova illuminazione a led e inserimento di apparati di informazione al pubblico. Anche il sottopasso sarà completamente rinnovato con pareti rivestite in vetro temperato stratificato colorato con led luminosi e anche qui saranno installati nuove monitor e diffusori per l’informazione al pubblico. E sarà implementato l’impianto di telesorveglianza e realizzati tornelli per il controllo degli accessi verso i binari.I lavori non interferiranno con la circolazione ferroviaria e dovrebbero concludersi entro il prossimo ottobre. Durante questo periodo, assicura Rfi, il servizio di assistenza alle persone con mobilità ridotta sarà sempre assicurato.