FERROVIE: ANSF, 'GIOCA VOLLEY S3... IN SICUREZZA' FA TAPPA A MODENA

7 dicembre 2017- 22:41

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - Dopo Norcia, Catania, Bari e Milano arriva anche a Modena l’evento “Gioca Volley S3…in sicurezza”, il progetto nato dalla sinergia tra Ansf (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), Polizia Ferroviaria e Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) col proposito di veicolare attraverso le regole dello sport il messaggio di sicurezza in ambito ferroviario. Da questa mattina circa 3.000 giovani pallavolisti si sono incontrati presso il Palapanini per partecipare ad una vera e propria festa della pallavolo all’insegna della sicurezza. Insieme ai ragazzi sono scesi in campo anche gli operatori della Polfer, il personale dell’ANSF ed i tecnici FIPAV, che hanno sensibilizzato il mondo pallavolistico giovanile ad un uso corretto e consapevole del trasporto ferroviario. Per l’occasione sono stati allestiti degli stand presso i quali, ai momenti sportivi, si sono alternate lezionidestinate all’educazione alla legalità ed alla sicurezza ferroviaria, con proiezione di filmati ed attività ludiche. Anche in questa giornata il testimonial d’eccezione è stato Andrea “LUCKY” Lucchetta, indiscusso campione sportivo che ha ricordato a tutti l’importanza di rispettare le regole in campo come nelle stazioni e sui treni. Il prossimo 16 dicembre a Torino, presso il PalaAlpitour, si terrà l’appuntamento conclusivo del tour 2017.