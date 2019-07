22 luglio 2019- 18:57 Ferrovie: Bernini, 'governo diviso anche su attentato alle Fs'

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - "Nemmeno di fronte a un attacco alla sicurezza dei trasporti il governo riesce a dare una risposta univoca: il ministro Toninelli che intima al ministro dell’Interno di trovare subito i colpevoli, strumentalizzando così in maniera plateale un attentato, è veramente il segno che si è passato ogni limite di decenza". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "E’ davvero il momento di tirare giù il sipario a questo spettacolo sempre più indecoroso. E magari, come dice Salvini, fossimo nelle mani del buon Dio. Siamo, purtroppo, in mani ben peggiori", conclude l'azzurra.