FERROVIE: DELRIO, CURA DEL FERRO COMINCIA A CONCRETIZZARSI (2)

3 ottobre 2017- 19:25

(AdnKronos) - Il ministro Delrio ha ribadito quindi la scelta e “l'ambizione alta di stare dentro ai circuiti logistici europei”. Infatti “abbiamo fatto una pianificazione molto robusta. Non sono in discussione i corridoi Ten-t, e Rete Ferroviaria Italiana è impegnatissima a costruire l'Alta Velocità anche a Sud. Abbiamo aperto un tratto della Napoli-Bari, la stazione di Afragola, cantieri sono pronti a partire anche in Sicilia, abbiamo programmato l'Alta velocità di Rete, la velocizzazione della linea Adriatica e Tirrenica. Abbiamo fatto sì che anche in Italia i corridoi fossero competitivi e all'altezza di un Paese europeo”. Poi il “trasporto della quotidianità, la mobilità come diritto e opportunità di una qualità di vita molto migliore”: “Il tema del trasporto dei pendolari è fondamentale - ha dichiarato Delrio - è un diritto riconosciuto, ma anche un tema di efficienza. Le nostre metropoli che sono il motore del Paese hanno bisogno di un trasporto pubblico efficiente. Non esiste una città metropolitana se non ha un trasporto pubblico efficiente. Milano è una citta metropolitana con dignità europea perché ha una mobilità efficiente, soprattutto su ferretti. Il Governo ha già messo in campo un piano metro per tre miliardi e altri 3 miliardi li metteremo nella Stabilità, per colmare un gap enorme sulla rete di metropolitane nel Paese”. “Questo significa investire sulla competitività. Le nostre imprese perdono risorse in inefficienza logistica, più di 12 miliardi. Siamo la seconda manifattura in Europa, se migliorassimo in logistica saremmo primi. Per questo, con Fs, le Regioni, le città, le imprese stiamo lavorando per migliorare la logistica italiana perché ragioni come un unico sistema. L'interesse nazionale esiste e l'Italia deve stare dentro le grandi catene logistiche mondiali che sono quelle che determinano la ricchezza e lo sviluppo del commercio nel mondo".