FERROVIE: DELRIO, CURA DEL FERRO COMINCIA A CONCRETIZZARSI (3)

3 ottobre 2017- 19:25

(AdnKronos) - "Se ragioniamo tutti insieme, con l'investimento sul parco rotabile fino al 2035, con progetti di lungo periodo, con gli investimenti per l'efficienza nei porti, gli interporti, le connessioni e i corridoi, con i provvedimenti messi in campo insieme, siamo in grado di guardare oggi con speranza a un futuro in cui competere in un'ottica internazionale, per le nostre città, regioni e il nostro Paese”, ha detto il titolare delle Infrastrutture.Delrio ha quindi partecipato alla presentazione del mock up del treno regionale “Pop” prodotto da Alstom per Trenitalia che rappresenterà “un miglioramento importante per la qualità del trasporto pendolari”. Ha quindi inaugurato il primo nuovo pendolino Italo Evo prodotto da Alstom per Ntv. “Un treno interoperabile, totalmente europeo - ha detto il Ministro - Va riconosciuto a questo gruppo di imprenditori di aver contribuito al salto di qualità per il diritto alla mobilità. La concorrenza in Italia, cui abbiamo lavorato con l’Autorità per i Trasporti, è un'esperienza positiva”.