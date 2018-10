31 ottobre 2018- 20:35 Ferrovie: Desjardins (Bombardier), intesa Siemens-Alstom falserà concorrenza

Milano, 31 ott. (AdnKronos) - L'accordo tra Siemens e Alstom "falserà la concorrenza leale e consentirà a un operatore di sfruttare la posizione dominante nei sistemi di segnalamento per bloccare la concorrenza nella produzione di materiale rotabile e tenere prigioniero il settore, a spese di tutte le parti interessate". Così Daniel Desjardins, senior vice president, general counsel and corporate secretary di Bombardier, intervenendo sull'accordo di fusione tra i due colossi delle ferrovie. "Noi- afferma Desjardins- siamo a conoscenza del fatto che la Commissione europea ha presentato delle obiezioni alla proposta di fusione tra Siemens e Alstom e continua a indagare rigorosamente su questa fusione e sui suoi potenziali effetti anticoncorrenziali". Del resto "le autorità di regolamentazione e i clienti, come Network Rail e Infrabel, hanno recentemente affermato che la fusione proposta rischia di avere un impatto negativo sull'intero settore ferroviario europeo, in particolar modo sugli utenti ferroviari e i contribuenti europei". "Siamo fiduciosi -conclude il manager- che la Commissione europea applicherà scrupolosamente le regole di concorrenza, come ha dichiarato il commissario Vestager in diverse recenti occasioni. La decisione della Commissione di avviare un'indagine approfondita sulla proposta di fusione tra Siemens e Alstom nel settore ferroviario è stata quella giusta. Occorre esaminare attentamente in che modo l'operazione ostacolerà la concorrenza sui mercati ferroviari in Europa, che sono intrinsecamente mercati locali".