FERROVIE: FIT, AL VIA INCONTRI PERIODICI CON ANSF SU SICUREZZA

8 febbraio 2018- 20:00

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "In attesa che i tecnici si pronuncino sulle cause dell’incidente di Pioltello, abbiamo incontrato l’Agenzia nazionale per la sicurezza nelle ferrovie sulla base della richiesta che, insieme alle altre organizzazioni sindacali abbiamo inviato nei giorni scorsi". Così in una nota Salvatore Pellecchia, il segretario generale aggiunto della Fit-Cisl, a valle dell’incontro con il Direttore di Ansf."La riunione si è svolta in un clima costruttivo - prosegue Pellecchia - ed è stato deciso di ripristinare gli incontri a cadenza almeno trimestrale allo scopo di monitorare, in tema di sicurezza nelle ferrovie, l’evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario e la relativa armonizzazione, nonché l’attuazione delle norme suddette da parte degli operatori ferroviari; l’attuazione della normativa in materia di abilitazioni del personale che svolge compiti di sicurezza e suo monitoraggio; analisi dell’andamento della sicurezza ferroviaria ed eventuali segnalazioni da parte dei sindacati". La prossima riunione è prevista per il 12 aprile.