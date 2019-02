7 febbraio 2019- 16:23 Ferrovie: Fit-Cisl, verso mobilitazione in Mercitalia Rail

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Si è svolto oggi un incontro con Mercitalia Rail, la nuova società cargo del gruppo Fs". Lo annuncia la Fit-Cisl spiegando che "la riunione è stata deludente principalmente per due ragioni: in primis perché permangono le criticità gestionali che sono state rilevate già negli anni scorsi e che la portano al di sotto degli standard di efficienza ed efficacia delle altre società del gruppo. Il secondo motivo è che gli obiettivi di recupero di fatturato annunciati all’atto di costituzione della società sembrano ancora molto lontani, nonostante il sindacato, attraverso il rinnovo contrattuale e gli accordi aziendali abbia favorito la produttività"."Qualora non si riscontrassero in tempi brevissimi segnali di continuità, ci vedremmo costretta a mobilitare la categoria per tutelare gli interessi legittimi delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti", conclude.