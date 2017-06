FERROVIE: FNM, AVVIEREMO VERIFICHE SU VOLONTà DI PROSEGUIRE FUSIONE CON FS

12 giugno 2017- 15:44

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Fnm avvierà una serie di verifiche per valutare l'opportunità di portare a termine il progetto di fusione con il gruppo Fs per la creazione di un nuovo polo del trasporto. Lo rende noto la società, precisando che "facendo seguito al comunicato diffuso in data 14 febbraio 2017, prende atto delle dichiarazioni rilasciate in data 9 giugno 2017 dall’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, azionista titolare di una partecipazione pari 14,741% del capitale sociale di Fnm, che definisce come non più percorribile l’ipotesi relativa ad una eventuale operazione di integrazione volta alla creazione di un 'polo' tra il gruppo Fs, Atm e Fnm".Alla luce di tali dichiarazioni, spiega Fnm, "verranno poste in essere le opportune verifiche, con tutte le parti interessate, al fine di accertare la volontà di proseguire nello studio preliminare di fattibilità dell’operazione di integrazione". E "l'esito di tali verifiche verrà comunicato al mercato alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa applicabile".