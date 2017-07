FERROVIE: FNM, SU CADORNA-BOVISA E BOVISA-SEVESO-CAMNAGO NUOVA SICUREZZA

10 luglio 2017- 16:19

Milano, 10 lug. (AdnKronos) - E' partita sabato scorso, 8 luglio, nelle tratte Milano Cadorna-Milano Bovisa e Milano Bovisa-Seveso-Camnago, l'attivazione del Scmt-Sistema di controllo della marcia del treno, per aumentare la sicurezza nella circolazione ferroviaria. Lo comunica Ferrovienord, precisando che si tratta di una dotazione tecnologica di sicurezza già presente sulla maggior parte della rete Fnm, che va ad aggiungersi ai sistemi automatici Bacc e Bca in uso, integrandoli. "La nostra rete - spiega il presidente di Ferrovienord, Andrea Gibelli - ha già oggi un livello di sicurezza tra i più avanzati. Stiamo infatti utilizzando dotazioni moderne e affidabili e siamo impegnati giorno per giorno a perfezionare i nostri standard, collaborando con l'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti". E "il completamento dell’installazione dei sistemi Scmt e Ssc è ormai vicino". Già da alcuni anni, fa sapere Fnm, il 100% della rete di Ferrovienord è coperto da sistemi di segnalamento e regolazione della circolazione di elevata affidabilità, identici a quelli in uso sulla rete Rfi: Bacc-Blocco automatico a correnti codificate o Bca-Blocco conta assi. In aggiunta, si stanno progressivamente installando sistemi di ausilio alla condotta, come appunto il sistema Scmt per il 'ramo Milano' (linee per Malpensa, Varese/Laveno, Como, Novara e Asso) e il sistema Ssc per il 'ramo Iseo' (linea Brescia-Iseo-Edolo).