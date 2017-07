FERROVIE: FNM, SU CADORNA-BOVISA E BOVISA-SEVESO-CAMNAGO NUOVA SICUREZZA (2)

10 luglio 2017- 16:19

(AdnKronos) - Questa tecnologia consente di verificare se il comportamento del macchinista sia coerente con le caratteristiche della linea e con l'aspetto dei segnali incontrati. Ad esempio, in caso in caso di superamento di un segnale rosso o della velocità massima, si attiva automaticamente la frenatura del treno. Con l’attivazione tra Cadorna e Bovisa e nella tratta Bovisa-Seveso-Camnago, circa il 90% del traffico del 'ramo Milano' è coperto dal sistema Scmt. Nel corso del 2018 si arriverà al 100%. Lo stanziamento complessivo per la dotazione dei sistemi Scmt e Ssc è di 45,3 milioni, messi a disposizione da Regione Lombardia (circa 38 milioni per il ramo Milano e circa 7 milioni per il ramo Iseo). In questo finanziamento è compreso anche l’attrezzaggio dei treni più vecchi per rendere funzionante la nuova tecnologia. Per quanto riguarda il la linea Brescia-Iseo-Edolo, dal 13 maggio scorso il sistema Ssc è stato attivato anche nella tratta tra Iseo e Pisogne (22 chilometri), in aggiunta a quella tra Brescia e Iseo (26 chilometri), arrivando a coprire circa il 60% del traffico (prima era il 34%). Entro la fine del 2017 il sistema Ssc sarà esteso anche alle tratte tra Pisogne ed Edolo e tra Rovato e Bornato, completando dunque l’installazione e il funzionamento di questa tecnologia sulla linea.