FERROVIE: MAZZONCINI, PIù INVESTIMENTI PER MOBILITà INTEGRATA FUTURO

10 luglio 2017- 18:54

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Corridoi merci euroasiatici, cambiamento climatico e trasporto sostenibile, individuazione e sviluppo delle nuove figure professionali in ambito ferroviario, digitalizzazione e standardizzazione di specifiche, norme e procedure per aumentare l’interoperabilità dei sistemi ferroviari. Questi i temi delle più importanti sfide che nel prossimo futuro le 240 compagnie ferroviarie mondiali, riunite nell’Union Internationale des chemins de fer (UIC), hanno discusso oggi a Istanbul nel corso della 90esima assemblea, presieduta Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale delle Ferrovie dello Stato. "Dobbiamo incoraggiare più investimenti e politiche per dare al nostro settore la chance di essere la spina dorsale del trasporto sostenibile del futuro", ha sottolineato Mazzoncini. "Per fare un passo avanti il 23 maggio scorso abbiamo firmato una lettera a tutti i ministri dei Trasporti per riaffermare l'obiettivo, i valori e la filosofia della Uic. In Europa si stanno realizzando grandi investimenti, e oltre 600 miliardi di euro sono necessari, con il programma Ten-T per consegnare il network transeuropeo dei trasporti e i suoi nuovi corridoi". "Oltre 1 trilione di dollari - ha proseguito Mazzoncini - è sul tavolo con l'iniziativa cinese ‘One Belt One Road’ per connettere la Cina e il mondo. L'India, dove sono stato a febbraio, ha messo un campo un impressionante piano di investimenti ferroviari. L'Uic è la giusta piattaforma per supportare le azioni di cui c'è bisogno".