21 dicembre 2018- 17:57 Ferrovie: per sciopero Sncf autobus su collegamenti Milano-Parigi

Roma, 21 dic. (AdnKronos) - A causa di uno sciopero proclamato dal personale del gestore francese dell’infrastruttura ferroviaria SNCF Réseau, i collegamenti Thello fra Venezia e Parigi nella notte fra venerdì 21 e sabato 22 dicembre saranno sostituiti parzialmente con autobus. In particolare, i collegamenti saranno garantiti con autobus da Milano a Parigi, via Digione. Fra Milano e Venezia Santa Lucia, il servizio sarà svolto regolarmente con treni Thello effettuando le fermate previste a Brescia, Verona, Vicenza, Padova e Venezia Mestre. Il personale Thello e Trenitalia sarà presente nelle stazioni interessate per dare assistenza e offrire informazioni alle persone in viaggio. I passeggeri, in possesso di un regolare biglietto, possono utilizzare uno degli autobus messi a disposizione da Thello, posticipare il viaggio nel limite di posti disponibili o annullarlo e ottenere un rimborso pari al 100% del costo del biglietto.