FERROVIE: RFI, 45 MLN PER POTENZIAMENTO LINEA GALLARATE - LUINO

8 giugno 2017- 16:11

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - Un investimento da 45 milioni di euro per interventi di potenziamento della linea Gallarate-Luino. E' quanto annuncia Rete ferroviaria italiana che ha programmato una serie di lavori dall’11 giugno al 9 dicembre prossimi, sulla linea Milano/Gallarate – Laveno Mombello – Luino.In particolare si tratta di interventi di adeguamento delle sagome delle gallerie della linea al trasporto dei container merci e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle stazioni di Laveno Mombello e Luino. Per consentire l’operatività del cantiere, i treni in circolazione tra Laveno Mombello e Luino saranno sostituiti con bus. Gli orari potranno variare in relazione alla condizione del traffico stradale. Tutte le informazioni saranno disponibili nelle stazioni e sui siti web fsnews.it e trenord.it.