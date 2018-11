23 novembre 2018- 11:02 Ferrovie: Rfi, ripreso traffico linee Milano-Brescia Av e convenzionale

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - A seguito del nulla osta ricevuto dall’Autorità Giudiziaria, è ripreso alle 10.30 il traffico ferroviario fra Milano e Brescia, linee alta velocità e convenzionale. Per l’intera mattinata, i treni regionali e quelli a media e lunga percorrenza subiranno ritardi e cancellazioni dovuti alla graduale ripresa della circolazione ferroviaria. L’interruzione, si legge in una nota di Rfi, è stata necessaria per effettuare i rilievi del caso, a seguito dell’investimento mortale di un operaio di una ditta esterna che stava lavorando per conto di Rfi.I treni a media e lunga percorrenza sono stati deviati via Milano - Bologna, Bologna - Verona e Bologna – Padova con allungamenti dei tempi di viaggio fino a due ore. Alcuni di questi collegamenti sono stati effettuati parzialmente con autobus o cancellati. I treni regionali sono stati attestati a Rovato e Brescia. Attivato servizio sostitutivo con bus. E' stata potenziata l’informazione ai viaggiatori nelle stazioni interessate e la presenza di personale per offrire assistenza.