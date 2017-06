FERROVIE: SOTTOSCRITTO A MILANO ACCORDO PER RIQUALIFICAZIONE SCALI DISMESSI

22 giugno 2017- 18:14

Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Oltre 675mila metri quadri di verde, pari al 65% della superficie territoriale, 97 milioni di euro per interventi sulla Circle Line, almeno il 32% delle volumetrie complessive destinate a funzioni non residenziali, almeno il 30% delle volumetrie complessive destinate a residenza sociale e convenzionata, ridistribuzione delle volumetrie verso gli scali di maggior dimensione. Sono i punti chiave dell’accordo di programma sottoscritto oggi allo Scalo Farini di Milano da Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato Italiane con Rete Ferroviaria Italiana e Fs Sistemi Urbani, e Savills Investment Management, proprietaria di una porzione di area all’interno dello scalo Farini. Obiettivo, la riqualificazione dei sette scali ferroviari dismessi che insieme occupano una superficie di 1.250mila metri quadrati, di cui circa 200mila rimarranno a funzione ferroviaria. Si tratta del più grande piano di rigenerazione urbana che riguarderà Milano nei prossimi 20 anni, uno dei più grandi progetti di ricucitura e valorizzazione territoriale in Italia e in Europa. L’accordo recepisce le richieste indicate lo scorso novembre dal Consiglio comunale di Milano e le istanze emerse durante il lungo percorso di partecipazione e dibattito pubblico che ha visto il coinvolgimento di oltre 60mila persone.L'accordo prevede di destinare almeno il 65% della superficie territoriale totale, pari a oltre 675mila metri quadri, ad aree verdi e spazi pubblici. Si tratta di un incremento di circa 130mila metri quadri rispetto alla precedente ipotesi di accordo. Oltre ai 675mila metri quadri saranno realizzati circa 200mila metri di connessioni ecologiche lungo i binari ferroviari, compreso il progetto Rotaie Verdi sulla cintura sud della città e il percorso ciclopedonale lungo i binari in direzione Chiaravalle.