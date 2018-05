2 maggio 2018- 15:54 Ferrovie: Termini non solo una stazione, il racconto in nuovo libro (2)

(AdnKronos) - Nel secondo dopoguerra l'architetto Eugenio Montuori con un gruppo di architetti vince il concorso per completare l'opera. La stazione viene finalmente ultimata nel 1950 e inaugurata nella versione visibile ancora oggi. Segno distintivo è l'ardita e slanciata pensilina, popolarmente chiamata il 'dinosauro', considerata uno degli esempi più significativi dell'architettura contemporanea. Ma il viaggio continua. "Termini è un mondo, è un luogo di incontri e di vita, di sopravvivenza e di trasversalità. In pochi metri convivono eleganti uomini d'affari che usano treni di lusso, con i clochard per i quali la stazione è la loro casa", scrivono i due autori. La stazione Termini è stata sinonimo di degrado ma anche da anni è diventata polo di solidarietà con l'apertura dell'ostello della Caritas, l'help center e il Binario 95. Tra le curiosità, c'è anche quella di una stazione che è stata un set cinematografico, grazie all'appeal esercitato sui grandi registi. "Guardando Termini con gli occhi di Roma - scrive il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio - la stazione ferroviaria ha da sempre rappresentato una piazza per la città, dove sono nate iniziative, sperimentazioni aggregative e di incontro in ambito commerciale, culturale e sociale". Per il presidente della Fondazione Fs, Mauro Moretti, "la stazione è un punto di vita urbana e sociale che dà la misura dello sviluppo del Paese", "un vero e proprio sistema sociale, un microcosmo che è una città nella città".