16 ottobre 2018- 20:03 Ferrovie: Toninelli, in arrivo più treni a Trenord

Milano, 16 ott. (AdnKronos) - "Per quanto riguarda il traffico ferroviario regionale in Lombardia, ricordo che, grazie a un accordo senza precedenti raggiunto tra Fs Italiane e Regione Lombardia su impulso del governo, finalmente stanno arrivando dei treni che rinforzeranno, dopo tantissimi anni, il parco rotabile di Trenord che permette ai pendolari di spostarsi ogni giorno”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in una nota."Leggo oggi articoli di giornale in cui si dice che non sto dando risposte sui pendolari lombardi -aggiunge il ministro-. Vorrei ricordare che il 5 ottobre è stato consegnato da Trenitalia a Trenord il primo treno dei 9 previsti a ottobre, a cui seguiranno già la prossima settimana altri due treni elettrici". Inoltre "entro il prossimo anno, Trenitalia fornirà a Trenord ulteriori 25 treni. Il mio impegno al fianco e in supporto dei pendolari non viene meno, e questo incremento del parco rotabile in Lombardia lo dimostra"."Per quanto riguarda infine il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti -conclude Toninelli- la mia segreteria lo ha contattato, appena è stato possibile, per fissare al più presto un incontro, così da confrontarci dal vivo su questi temi, su cui certo non mi tiro indietro".