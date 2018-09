18 settembre 2018- 19:01 Ferrovie: Trenord, da giovedì bus da Paderno a Bergamo anticipati alle 6.45

Milano, 18 set. (AdnKronos) - A partire da giovedì 20 settembre sarà anticipata alle ore 6.45 la partenza dei bus sostitutivi da Paderno Robbiate diretti alle stazioni di Bergamo e Ponte San Pietro, istituiti per gli studenti delle scuole bergamasche in seguito alla chiusura del Ponte San Michele sull’Adda. Lo rende noto Trenord, precisando che per domani resta confermato, per i bus, l’orario di partenza delle 7.12. Durante la mattinata il personale Trenord sarà presente a bordo per fornire informazioni sulle modifiche del servizio previste per il giorno successivo. Per raggiungere Paderno Robbiate da Milano e dalla Brianza gli studenti avranno a disposizione un ulteriore treno straordinario che sarà istituito da Trenord a partire da mercoledì 19. Il treno partirà alle ore 6.01 da Milano Porta Garibaldi ed effettuerà fermate intermedie a Milano Greco Pirelli (6.09), Sesto San Giovanni (6.13), Monza (6.19), Arcore (6.25), Carnate (6.31), raggiungendo Paderno Robbiate alle ore 6.38. Rimane confermata l’effettuazione del treno straordinario in partenza da Bergamo alle ore 7.10, con fermate a Verdello (7.17), Pioltello (7.39), Milano Lambrate (7.50), Milano Greco Pirelli (7.58).