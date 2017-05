FERROVIE: TRENORD, IN UN ANNO CRESCONO PUNTUALITà (+1,7%) E PASSEGGERI (+3%)

29 maggio 2017- 17:40

Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Più puntualità, più produzione e più passeggeri, oltre a performance economiche in miglioramento. Il 2016 chiude con numeri positivi per Trenord che oggi ha presentato il bilancio di sostenibilità 2016. Dai dati emerge che in un anno la puntualità è arrivata all'85,6% sull’intera rete, registrando un miglioramento di 1,7% rispetto al 2015. I passeggeri hanno raggiunto punte di 736mila clienti al giorno, +3% rispetto al 2015. E sono positivi anche i risultati economici, con un risultato netto di oltre 8 milioni di euro, per un valore della produzione di 780 milioni di euro. In totale, sono circa 200 milioni i passeggeri trasportati da Trenord nel 2016: 736mila i passeggeri al giorno (feriali), contro i 714mila del 2015, pari a +3%. Oltre 378mila i passeggeri al sabato, in crescita del 1,3% sugli oltre 373mila del 2015. In crescita anche i viaggiatori della domenica, che nel 2016 sono stati 271mila, +1,8% sul 2015. Cresciuta anche la produzione con un aumento dello 0,2% sul 2015, anno di Expo, con 2.300 corse nei giorni feriali e, ogni mese, più di 63mila corse.