FERROVIE: TRENORD, IN UN ANNO CRESCONO PUNTUALITà (+1,7%) E PASSEGGERI (+3%) (2)

29 maggio 2017- 17:40

(AdnKronos) - Nel 2016 la puntualità si è attestata all’85,6%, superando l’obiettivo aziendale per l’anno 2016, fissato all’85% e in continuo miglioramento rispetto al 2015 (83,9%) grazie anche all’azione mirata sulle direttrici critiche che ha segnato un +23% medio di puntualità rispetto al 2014. Sensibili miglioramenti si sono registrati, per esempio, sulla linea suburbana S6 Novara-Milano-Treviglio con una puntualità dell’87,2%, con +20 punti percentuali sul 2014 in cui la direttrice registrava il 66,5% di puntualità. Performance in crescita anche sulla linea Mantova-Cremona-Milano che ha chiuso il 2016 con l’89,2% di puntualità quando nel 2014 registrava il 70,8% di puntualità.Nel corso del 2016 Trenord ha immesso in esercizio 14 nuovi treni: 7 nuovi convogli Tsr doppio piano; 2 nuovi convogli Coradia monopiano e 5 nuovi convogli diesel elettrici per le linee non elettrificate. Entro il 2017 entreranno in servizio altri 18 convogli: 10 Tsr a due piani, 4 Vivalto e 4 diesel elettrici. Per continuare il cambiamento del volto del servizio ferroviario e della mobilità in Lombardia Trenord stima un fabbisogno di ulteriori 160 treni nuovi entro il 2025.L’esercizio 2016, infine, registra un risultato netto complessivo di 8,062 milioni di euro, più del doppio del valore del 2015 (3,815 milioni). Il Margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 65,5 milioni di euro, in aumento rispetto al dato del 2015 (54,7 milioni di euro) di quasi il 20%.