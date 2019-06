3 giugno 2019- 20:53 Ferrovie: Trenord ripristina oltre cento corse da settembre (2)

(AdnKronos) - Per quanto riguarda le altre novità dell'orario, da domenica 9 giugno raddoppiano i collegamenti da Varese per Malpensa. In particolare, la linea Bellinzona-Lugano-Varese prolungherà il percorso fino all’aeroporto di Malpensa: Varese, Mendrisio, Lugano, Bellinzona saranno collegate da un treno ogni ora allo scalo internazionale. La linea Como-Mendrisio-Varese terminerà il percorso a Varese non raggiungendo più Malpensa, a cui era collegata da un treno ogni due ore. Ad agosto, i lavori di potenziamento della rete imporranno "una rimodulazione del servizio" sulle linee che transitano da Milano Certosa, Milano Greco Pirelli, Laveno-Gallarate e Parma-Casalmaggiore. Sulla linea Brescia-Parma, da sabato 13 luglio, sempre per lavori, il servizio verrà svolto con bus sostitutivi nella tratta da Casalmaggiore a Parma.