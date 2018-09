28 settembre 2018- 11:22 Ferrovie: Uilt, no soppressione Ansf

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Siamo fortemente in disaccordo con la soppressione dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) prevista nel Decreto Genova”. A dichiararlo è il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, che spiega: “E’ un grave errore prevedere la confluenza di Ansf in una Agenzia di controllo anche di infrastrutture stradali e autostrade, indebolendo il soggetto che ha il compito della sicurezza ferroviaria e della certificazione del materiale rotabile". “In un momento in cui – dice Tarlazzi - ci dovrebbe essere maggiore spinta per portare le merci dalla gomma al treno garantendo la massima sicurezza, invece si decide, senza alcun confronto con il Sindacato, di rischiare la dispersione di un fondamentale e strategico patrimonio di competenze tecniche, spostandone la sede da Firenze a Roma e incidendo sulla organizzazione della sicurezza ferroviaria e sulla sua occupazione”.