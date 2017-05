FESTA MAMMA: ASSOFIORISTI, PER CELEBRARLA OLTRE 2 MLN DI FIORI (2)

13 maggio 2017- 09:17

(AdnKronos) - Gli acquirenti di fiori si orienteranno soprattutto verso i negozi di fioristi (57%), mentre il 24% presso un chiosco o rivenditore ambulante, e solo il 9% in un vivaio o garden center. Una classifica che si inverte nell’acquisto di piante: il 43% sceglierà infatti un vivaio, mentre i negozi ed i chioschi saranno preferiti rispettivamente dal 30 e dal 5%. Purtroppo, come avviene in tutte le ricorrenze che prevedono un omaggio floreale, resta alto il rischio abusivismo che, nel solo mercato dei fiori, vale circa 400 milioni di euro l’anno. Ed è purtroppo favorito da una scarsa sensibilizzazione del grande pubblico nei confronti del problema: un italiano su dieci, infatti, ammette di non curarsi eccessivamente della regolarità del rivenditore. “Il danno per il settore - spiega il presidente di Assofioristi Mario Selicato - è evidente: ecco perché chiediamo allo Stato e alle amministrazioni locali un impegno extra contro il fenomeno: servono più controlli per fermare il dilagare dell’illegalità ed evitare che anche la Festa della Mamma si trasformi nella festa dei venditori abusivi”.