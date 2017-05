FESTA MAMMA: COLDIRETTI, CRESCIUTE DEL 20% LE 40ENNI IN SETTE ANNI (2)

12 maggio 2017- 12:15

(AdnKronos) - Proprio per festeggiare la figura delle mamma, anche in questi nuovi ruoli, la Coldiretti ha organizzato diverse iniziative sul territorio. Si comincia sabato 13 maggio a Brescia con il mercato di Campagna Amica in via San Zeno dove sono previsti omaggi floreali e degustazioni di torte. Domenica 14 maggio a Cremona in piazza Stradivari gli imprenditori agricoli proporranno diverse idee regalo, dai fiori ai prodotti tipici, mentre per i più piccoli giochi e laboratori per preparare un pensiero da regalare alla mamma. Sempre domenica gli altri appuntamenti saranno a Bergamo, in piazza Pontida dalle 9 alle 18, dove sarà regalato un fiore a tutti coloro che faranno acquisti. A Como ci sarà un farmers’ market speciale in via Caio Plinio, dalle 9 alle 18, con un agriaperitivo e i giovani di Coldiretti che aiuteranno tutte le mamme a leggere le nuove etichette di latte e formaggi per una spesa consapevole.