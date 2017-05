FESTA MAMMA: MOBY E TIRRENIA FESTEGGIANO CON NUOVI SCONTI

13 maggio 2017- 11:50

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - Moby e Tirrenia propongono una super promozione per tutte le mamme in occasione della loro Festa. Le due compagnie del Gruppo Onorato Armatori, annunciano in una nota, regalano alle mamme che acquistano un biglietto per qualsiasi destinazione Moby o Tirrenia nelle giornate di oggi e domani, uno sconto del 100% sul prezzo del passaggio di un adulto (al netto di tasse, diritti e competenze), prenotando contemporaneamente per almeno un figlio fino a 11 anni. Per usufruire della promozione, basterà andare su www.moby.it o www.tirrenia.it e inserire in fase di prenotazione il codice "MAMMA2017". Lo sconto, che potrà essere utilizzato esclusivamente per ottenere una riduzione su un nuovo biglietto Moby o Tirrenia, non su una modifica, è valido fino ad esaurimento della disponibilità dei posti destinati all'iniziativa, sulle date in cui essa è prevista, non è retroattivo e non è intercambiabile tra le due compagnie. Grazie a Moby e Tirrenia, sottolineano le due compagnie, la traversata resterà un bellissimo ricordo. I piccoli passeggeri a bordo potranno infatti divertirsi all'interno delle aree bambini, spazi dedicati appositamente per il loro svago, nei quali potranno giocare in completa libertà e autonomia. E sempre per i più piccini c’è anche lo “speciale bimbi”, un particolare menu fatto apposta per loro, dove la cena diventa un gioco. Tirrenia, inoltre, ha avviato un’operazione di restyling della flotta, a partire dalle navi Sharden e Nuraghes, sulle cui fiancate sono raffigurati i fantastici personaggi come il mitico e intramontabile Batman e Wonder Woman, una delle più grandi icone dell'universo immaginario dei fumetti. Entrambe le navi sono già operative ogni giorno nella linea Genova-Porto Torres. Fino a 4.700 partenze per la Sardegna (fino a 27 al giorno) e una capacità massima di circa 62.000 passeggeri giornalieri. Moby e Tirrenia offrono il più grande network di collegamenti e una vasta scelta di orari e porti di partenza, con la possibilità in alta stagione di viaggiare sia in notturna che in diurna grazie al potenziamento delle corse.