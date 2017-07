FESTINO DI SANTA ROSALIA DA RECORD A PALERMO, IN 350 MILA PERSONE AL CORTEO

15 luglio 2017- 18:05

Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - "Un Festino da record, un Festino che probabilmente entrerà nella storia come uno di quelli più partecipati, con oltre 350 mila persone che hanno invaso e saturato il centro cittadino e il fronte a mare. Un Festino che fra presenze fisiche in strada e audience TV e Web, ha totalizzato certamente oltre 500 mila spettatori". Così, in una nota il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sul Festino di Santa Rosalia terminato nella notte con i fuochi d'artificio. "Una festa di tutta la città e di tutti i palermitani, iniziata con la spettacolare rappresentazione sul piano di Palazzo dei Normanni e completata da una altrettanto spettacolare esibizione di giochi pirotecnici al Foro Italico - dice - In mezzo, decine di migliaia di palermitani e turisti a fare da cornice perfetta ad uno spettacolo che non ha deluso le aspettative, con il Carro e la statua della Santuzza realizzati da studenti e docenti del Liceo Catalano, movimentati da giovani volontari di tutte le comunità palermitane, e che sono motivo di grande orgoglio per tutta la città".Orlando, che già ieri sera aveva avuto modo di scambiarsi i complimenti con i responsabili della sicurezza, ha voluto sottolineare la grande compostezza e la serenità di una manifestazione fra le più grandi e complesse che si svolgono in un tessuto urbano nel nostro paese. "E' stata una festa che si è svolta in un clima di grande gioia e serenità, grazie al perfetto coordinamento fra istituzioni e al lavoro di centinaia di uomini e donne coordinati dalla Questura e dalla Prefettura."Un intervento corale che ancora una volta ha messo insieme Forze dell'ordine, volontariato, strutture sanitarie, Polizia municipale, Protezione civile, strutture comunali. Soprattutto, una Festa di gioia e colori grazie alla compostezza e alla civiltà di tutti gli spettatori, palermitani e turisti che sono stati la cornice perfetta ad uno spettacolo altrettanto perfetto. Credo sia corretto dare il giusto riconoscimento - ha detto il Sindaco - a coloro che in queste ultime settimane hanno reso possibile che la nostra città ospitasse quattro grandi eventi (il concertone del Foro Italico, il Pride, le sfilate di D&G e ieri il Festino) che pur essendo "grandi eventi" sono divenuti "leggeri", proprio in sintonia con lo spirito della festa per la Santuzza".