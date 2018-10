3 ottobre 2018- 10:04 Fi: a Milano torna la convention #IdeeItalia

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - '#IdeeItalia. La voce del Paese. Pil 4.0. Persona Impresa Libertà. Solo la crescita è felice'. È questo il titolo della tre giorni (5-6-7 ottobre) organizzata a Milano dal gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati, presieduto da Mariastella Gelmini, e da tutti i parlamentari lombardi. L'evento sarà un momento di incontro e confronto con gli eletti, con i rappresentati dei territori, con imprenditori, manager, economisti, professori. L’obiettivo è "gettare le basi delle proposte di Forza Italia per la manovra. Serve una legge di bilancio coraggiosa, si devono stimolare i consumi e gli investimenti, si deve giocare all’attacco, non ci si può rassegnare all’oscurantismo del Movimento 5 stelle". Tra i relatori numerosi parlamentari, governatori di Regione, sindaci, consiglieri regionali e amministratori locali del movimento azzurro. Chiuderanno, domenica 7, Annagrazia Calabria, Mara Carfagna, Michela Brambilla, Licia Ronzulli, Adriano Galliani, Anna Maria Bernini, Mariastella Gelmini e Antonio Tajani.La tre giorni milanese si strutturerà in tavoli tematici ai quali parteciperanno anche esponenti della società civile, delle professioni, dell’impresa e dell’università. Sabato Nicola Porro, vicedirettore de 'Il Giornale', intervisterà Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, e Alberto Brambilla, presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali.