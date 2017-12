FI: BAZZARELLO (VENETO), RICAMBIO GENERAZIONALE PARTITO STRADA GIUSTA PER TORNARE A VINCERE

13 dicembre 2017- 15:57

Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - “Ricambio generazionale nel partito? È la strada giusta per tornare a vincere”, così in una nota il leader dei giovani amministratori di Forza Italia in Veneto, Roberto Bazzarello, Vice Presidente regionale Anci Under 35, commenta la notizia sulla rivoluzione azzurra rilanciata dal Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi che ha annunciato di ricandidare solo la metà dei parlamentari uscenti.“In un periodo storico dove la metà dei cittadini – anche millennials - non vanno più a votare è necessario proporre una squadra rinnovata e di qualità dando spazio a giovani meritocratici che hanno dimostrato di sapersi realizzare in una professione e di svolgere attività politica per passione, valorizzando chi è sempre rimasto fedele al partito ed investendo nei volti nuovi”, dichiara Bazzarello aggiungendo: “Noi giovani amministratori siamo il motore azzurro di Forza Italia, ogni giorno portiamo soluzioni nelle amministrazioni locali a stretto contatto con i cittadini, siamo al fianco del nostro Presidente Berlusconi e della squadra azzurra per convincere i delusi dalla politica e vincere la sfida elettorale che ci attende”.