8 ottobre 2019- 20:35 Fi: Berlusconi a Sochi per compleanno Putin, tra i temi rapporti tra Italia e Russia

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Il presidente Silvio Berlusconi è oggi in visita nella Federazione Russa in occasione del compleanno del Presidente Vladimir Putin. L'incontro si sta svolgendo a Sochi in una residenza della presidenza della Federazione. Al termine del pranzo a Sochi, in una residenza della presidenza, i due leader hanno avuto un incontro bilaterale nel corso del quale hanno affrontato temi inerenti ai rapporti tra Italia e Russia e discusso della situazione internazionale.