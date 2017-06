FI: BERLUSCONI, BENE NUOVE ADESIONI, PRONTI A CAMBIARE IL PAESE

20 giugno 2017- 21:38

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "Ho preso atto con grande piacere della decisione di alcuni parlamentari molto validi e attivi, l’onorevole Fucsia Nissoli Fitzgerald, l’onorevole Nino Minardo e l’onorevole Andrea Causin, di aderire al gruppo di Forza Italia. La loro presenza nel nostro gruppo, le loro idee e le loro energie, saranno utili e importanti per condurre le grandi battaglie ideali e politiche di libertà delle quali Forza Italia, nel solco del Ppe, è protagonista per cambiare profondamente il nostro paese". Si legge in una dichiarazione del presidente di Fi, Silvio Berlusconi.