FI: BERLUSCONI, CONTRO DI ME COLPO DI STATO E SENTENZA CRIMINALE

5 dicembre 2017- 20:48

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Meglio tardi che mai". Lo dice Silvio Berlusconi al Tg2 a proposito delle parole di Eugenio Scalfari. "Tutti sono consapevoli che nel 2011 c'è stato un colpo di Stato contro di me. Uno dei cinque -aggiunge il leader di Fi- che hanno massacrato la nostra democrazia negli ultimi 25 anni". "E in più un attacco alla mia persona culminato con la sentenza criminale contro di me, con uno dei componenti del consiglio giudicante che ha definito una gran mascalzonata la sentenza stessa e ha definito il collegio non un collegio di magistrati ma -conclude Berlusconi- un plotone di esecuzione messo in campo per far fuori l'avversario politico".