3 novembre 2019- 16:10 Fi: Berlusconi, 'creerò Altra Italia, sarà federata a Forza Italia'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Penso alla creazione di due o tre nuclei di Altra Italia per ogni regione, prendendo anche il meglio delle liste civiche che si ispirano ai nostri valori. Una struttura giovane che si federi con Forza Italia senza ruoli di preminenza dell’una sull’altra. Da qui potrà nascere il mio successore”.Così Silvio Berlusconi, nel nuovo libro di Bruno Vespa 'Perché l’Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può tornare)', in uscita mercoledì 6 novembre ed edito da Mondadori/Rai Libri.