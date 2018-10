6 ottobre 2018- 15:08 Fi: Berlusconi, da Putin per confronto su questioni internazionali

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "In volo verso la Russia per il compleanno del mio amico Putin. Ne approfitterò per confrontarci su tutte le grandi questioni internazionali". Lo scrive su Twitter Silvio Berlusconi, postando una sua foto in aereo.