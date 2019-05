30 maggio 2019- 20:04 Fi: Berlusconi, 'in autunno congresso'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Per farci trovare pronti in vista delle prossime sfide e anche per mettere immediatamente fine a sterili quanto inutili polemiche interne, abbiamo ritenuto di avviare un percorso condiviso di rinnovamento del movimento, che si compirà con lo svolgimento in autunno del congresso nazionale". Lo ha annunciato Silvio Berlusconi, nel corso della riunione del Comitato di presidenza, che ha dato mandato al leader del partito di nominare i membri della commissione preparatrice del congresso.