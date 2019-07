4 luglio 2019- 19:19 Fi: Berlusconi vede coordinatori regionali, avanti con rinnovamento (2)

(AdnKronos) - Anche da parte dei coordinatori è stata ribadita la necessità di proseguire nell'azione di rinnovamento del partito e Berlusconi ha definito "l’attività sui territori strategica". Quindi non deve essere sospesa, ma, anzi, "deve essere rilanciata con una maggiore presenza in tutte le realtà"."L’enorme numero di italiani che non vanno più a votare -ha aggiunto il vicepresidente del partito, Antonio Tajani- va riconquistato alla politica". Lo stesso Tajani ha convocato per martedì prossimo la riunione di insediamento del "Tavolo per le regole del congresso", del quale fanno parte, oltre a lui, Bernini, Gelmini, Carfagna e Toti. l