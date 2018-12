7 dicembre 2018- 14:23 Fi: Bernini, benvenuto Dall'Osso, arrivo importante per politiche disabilità

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "Un benvenuto e un augurio di buon lavoro al deputato Matteo Dall'Osso, mio concittadino, che conosco ed apprezzo per le sue qualità professionali ed umane. Il suo arrivo nella famiglia di Forza Italia rappresenta un'importante sinergia per continuare a perseguire e a vedere realizzate le politiche di sostegno alle disabilità di ogni genere". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, salutando l'arrivo, dalle file del M5S, del deputato bolognese affetto da Sla. Quello della disabilità è "un tema che - rimarca Bernini - come Dall'Osso stesso riconosce, da sempre rappresenta un impegno prioritario ed un indicatore valoriale per il nostro partito. E nessuno si permetta di assumere atteggiamenti ritorsivi e minacciosi nei confronti di una persona la cui libertà di scelta e buona fede non possono essere messe in discussione".