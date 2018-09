23 settembre 2018- 14:20 FI: Bernini, con Berlusconi in campo sarà un’altra storia

Roma, 23 set. (AdnKronos) - “Siamo felici dell’atteso annuncio del nostro leader. Con Silvio Berlusconi di nuovo in campo e votato dagli italiani sarà un’altra storia”. Lo dice Anna Maria Bernini dopo l’intervento di Silvio Berlusconi al meeting di Fiuggi. “Da par suo - aggiunge Bernini - oggi ha delineato con acume e immaginando il futuro cosa serve al Paese e cosa dovrà essere e fare Forza Italia. Forza Italia dovrà ritornare a essere un grande movimento liberale, aperto a contributi esterni, a pieno titolo inserito nella famiglia popolare europea e dovrà ridiventare il motore del centrodestra unito per far superare quella che Berlusconi ha definito la grande ubriacatura che una parte di elettori si è presa con i 5 Stelle. Dopo la lunga e immeritata traversata nel deserto, Berlusconi si rimette in gioco e noi gli saremo a fianco con rinnovato entusiasmo e determinazione. Credo davvero - conclude- che la giornata politica di oggi segni un nuovo grande inizio per tutti noi”.