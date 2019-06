30 giugno 2019- 11:21 FI: Carfagna, 'Cav resta leader ma struttura più efficiente e partecipata'

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - Su Forza Italia “Il presidente Berlusconi ha avuto l’ennesima intuizione. Un percorso per arrivare a una fase nuova di un partito liberale, riformista e autonomo, attraverso un congresso o una tornata di primarie. Viviamo delle resistenze, come tutti i partiti che attraversano fasi delicate. Ma sono resistenze minoritarie e spero non prevarranno. Vincerà il senso di responsabilità”. Lo afferma Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di FI e vicepresidente della Camera in un’intervista a La Verità. “Sono tra i primi sostenitori delle primarie, fin dal 2014. Comunque sia, vorrei prima ascoltare l’opinione di tutti coloro che sono pronti a dare un contributo. Occorre prima stabilire le regole - prosegue l'azzurra - del resto il nostro partito si sta misurando con strumenti nuovi. Magari per quella data (ndr 6 luglio) possiamo impostare le linee guida di questa fase di rinnovamento. L’importante è che le idee vengano prima delle persone. Se diventa un regolamento di conti interno, sarò la prima a ritirarmi dalla corsa”. Sull’azzeramento dei vertici regionali del partito, “non è questione di azzerare - replica Carfagna - ma di affiancare al presidente Berlusconi una struttura dirigenziale più efficiente e partecipata” e pensare un partito senza Berlusconi “è da mitomani. Lui è il fondatore e leader indiscusso”, avrà sempre l’ultima parola: “per noi è sempre stato la Cassazione. Bisogna però evitare che sotto di lui regni il caos. O che ci siano persone non legittimate al suo fianco che prendano decisioni cruciali. Anche questo ha indebolito il partito”.