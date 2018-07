14 luglio 2018- 11:31 Fi: Carfagna, pdl contro matrimoni forzati

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - “E’ di oggi la notizia dell’ennesima ragazzina di origine pakistana ma nata in Italia, regolarmente residente a Brescia e iscritta a scuola che si è ribellata a un matrimonio forzato imposto dalla famiglia e ha chiesto aiuto. Ho depositato una proposta di legge che vieta in Italia il matrimonio forzato". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota."La mia proposta di legge allinea il nostro Paese alla legislazione europea, punisce i colpevoli anche se il reato avviene fuori dal nostro territorio nazionale e offre protezione a chi si sottrae e denuncia. Mi auguro che il Parlamento voglia approvarla in fretta, per mettere al sicuro le bambine, le ragazze e le donne residenti in Italia che vogliono vivere libere e invece subiscono pressioni e violenze anche estreme perché accettino matrimoni combinati”, conclude.