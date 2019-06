30 giugno 2019- 15:59 **Fi: Castelli lascia, 'mi considerano di troppo, misura è colma'**

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "La misura è colma: errare è umano ma perseverare è diabolico". Nelle Marche, "in Forza Italia qualcuno mi considera di troppo. Rispetto le scelte di tutti ma prima ancora rispetto i miei principi e la mia cultura politica. Continuerò a impegnarmi nel centro destra, come prima e più di prima, ma nessuno può pensare di arruolarmi nell’equipaggio della squadra avversaria. Le battaglie le concludo sempre e solo dalla stessa parte in cui le ho iniziate. Me lo hanno insegnato quando avevo i calzoni corti". Così l'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli, con un lungo post su Facebook, annuncia il suo addio a Forza Italia.