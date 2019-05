30 maggio 2019- 21:05 Fi: Cattaneo, 'ora congresso credibile e plurale'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - “Come annunciato dal presidente Berlusconi si apre una fase nuova per Forza Italia con un congresso in autunno determinato da regole ben precise. È il momento di confrontarsi e discutere con responsabilità e visione su punti indifferibili per la vita del nostro partito: come mettere a fuoco una linea politica identitaria e in che modo e attraverso quali battaglie essere riconoscibili e punto di riferimento per gli italiani". Lo afferma Alessandro Cattaneo, deputato Fi e membro del Comitato di presidenza."Lavoriamo fin da subito -aggiunge- alla preparazione di un congresso credibile e plurale, che incarni i valori unici e riformisti di Forza Italia. Di certo non ci sottrarremo al dibattito nell’interesse del nostro partito”.