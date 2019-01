8 gennaio 2019- 19:23 Fi: Claudio Pedrazzini nominato responsabile enti locali Lombardia

Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Claudio Pedrazzini, parlamentare eletto alla Camera dei deputati, è stato nominato responsabile degli enti locali della Lombardia dal coordinamento di Forza Italia. Lo comunica in una nota la coordinatrice di Forza Italia Lombardia, Mariastella Gelmini.Classe 1974, imprenditore nel settore dei servizi, Pedrazzini è stato vice presidente della Provincia di Lodi e capogruppo in Regione Lombardia. "Dopo una lunga esperienza sul territorio -si legge nella nota- sarà punto di riferimento per gli amministratori locali e, in stretta sinergia con i coordinamenti regionale e provinciali, seguirà le prossime scadenze politico-amministrative".